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Минобороны: ВСУ взорвали зернохранилище в украинском Зеленодольске, чтобы обвинить Россию

21:59, 30.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны: ВСУ взорвали зернохранилище в украинском Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
Фото: mil.ru

Украинские националисты подорвали зернохранилище в Днепропетровской области, чтобы обвинить вооруженные силы России. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

— В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов, — говорится в сообщении Минобороны России.

Фото: кадр видео Минобороны России

По данным ведомства, ВСУ вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых и осуществили его подрыв.

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Татьяна Леухина
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