Минобороны: ВСУ взорвали зернохранилище в украинском Зеленодольске, чтобы обвинить Россию
Украинские националисты подорвали зернохранилище в Днепропетровской области, чтобы обвинить вооруженные силы России. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
— В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов, — говорится в сообщении Минобороны России.
По данным ведомства, ВСУ вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых и осуществили его подрыв.
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