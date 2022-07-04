Мантуров рассказал, когда электромотоциклы Aurus Merlon запустят в массовое производство
Серийное производство электрических мотоциклов Aurus Merlon планируется запустить в 2024 году. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров на полях Международной промышленной выставки «Иннопром-2022».
Прототип электромотоцикла Aurus Merlon представили сегодня. Мотоцикл укомплектован двигателем, развивающим 140 кВт (190 л.с.), и способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.
Как рассказали в Минпромторге, название «Мерлон» выбрано неслучайно: это зубец Кремлевской стены. Мотоцикл создается для сопровождения официальных делегаций.
Мантуров рассказал, что уже прокатился на электромотоцикле Aurus, новинка ему понравилась, передает «РИА Новости».
Сейчас партия прототипов мотоциклов Aurus Merlon проходит испытания. Как уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Aurus, испытания проходят на базе НАМИ.
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