Партия прототипов мотоциклов Aurus Merlon проходит испытания

Фото: Максим Платонов (архив)

Партия прототипов мотоциклов Aurus Merlon проходит испытания, об этом сказано в материалах НАМИ на стенде компании на Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.



Мотоцикл уже имеет завершенный дизайн экстерьера, ключевые технологические, компоновочные и эргономические решения зафиксированы.

Пик мощности прототипа — 140 кВт, а максимальный разгон — 200 км/ч. Динамика от 0 до 100 км/ч составит 3,7 секунды. Запас хода Merlon ожидается на уровне 200 км. У мотоцикла есть возможность использования при отрицательных температурах до -25 градусов.

— При проектировании нового мотоцикла были учтены требования к основному назначению — сопровождению кортежа первых лиц государств и дипмиссий, — приводит ТАСС примечание НАМИ.

В Минпромторге ранее указывали, что спецверсии мотоциклов тяжелого класса пригодны для выполнения ряда задач подразделений МВД и МЧС. В то же время потребительские качества платформы мотоцикла открывают возможности для создания конкурентоспособных образцов для свободной продажи.

Также бренд премиальных автомобилей Aurus продемонстрировал на выставке «Иннопром» свой первый седан на водородном топливе. Запас хода у новинки составляет 600 км, она может разогнаться до сотни за 4 секунды. В автомобиле — комбинированная электроустановка, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде.



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Маргарита Головатенко