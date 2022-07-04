Российских чиновников обязали сдавать в Гохран подарки из драгоценных камней
Госслужащих обязали передавать в Гохран России подарки, изготовленные из драгоценных металлов или драгоценных камней, на которые не поступило заявок о выкупе. Распоряжение подписал президент России Владимир Путин.
Изделие передается в Гохран, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило заявление о выкупе, следует из документа.
В 2019 году мэрия Казани постановила сдавать в Гохран подаренные изделия из драгметаллов или драгоценных камней.
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