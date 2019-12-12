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Мэрия Казани постановила передавать подаренные чиновникам драгоценности в Гохран

09:27, 12.12.2019
Мэрия Казани постановила передавать подаренные чиновникам драгоценности в Гохран
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Казани внес изменения в постановление, регулирующее процесс получения чиновниками подарков. Согласно новому документу, подаренные изделия из драгметаллов или драгоценных камней должны сдаваться в Гохран.

В противном случае чиновник должен выкупать у государства подобный подарок, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Ранее представители прокуратуры, МВД, Следкома и казанского Кремля рассказали о последних коррупционных преступлениях в Татарстане и ходе их расследования.

ОбществоВласть Татарстан
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