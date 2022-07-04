КАМАЗ подтвердил планы по строительству заводов в Казахстане

КАМАЗ намерен исполнить взятые ранее обязательства по строительству в Казахстане заводов по производству главных передач грузовых автомобилей и чугунного литья. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.



Кроме того, КАМАЗ разрабатывает еще один крупный проект по увеличению уровня локализации балок ведущих мостов грузовой техники. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выразил уверенность в том, что проекты будут реализованы «успешно и своевременно».

В Кустанае с сентября 2020 года ТОО KamLitKZ (часть группы КАМАЗ) строит завод по производству чугунного литья.

Фото: realnoevremya.ru

Также по соглашению в июле 2021 года KamLitKZ строит в Кустанае завод по производству главных передач ведущих мостов.

В начале февраля президенты Казахстана и Татарстана Касым-Жомарт Токаев и Рустам Минниханов посетили комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске, а также предприятия КАМАЗа. В январе в Казахстан с рабочим визитом приезжала татарстанская делегация.



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Маргарита Головатенко