Проектная документация реконструкции маршрута Казань — Екатеринбург получила положительное заключение

Проектная документация реконструкции участка скоростного маршрута Казань — Екатеринбург км 1061 — км 1068 трассы М-7 «Волга» получила положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Согласно проекту, на участке протяженностью 6,8 км увеличат количество полос с двух до четырех. Также там построят транспортную развязку и трехпролетный мост.

Транспортную развязку возведут на примыкании к трассе М-7 «Волга» магистральной дороги по улице Металлургической, выводящей транспорт из Челнов. Ожидается, что это поможет беспрепятственно проходить потоки автомобилей без снижения скорости с учетом перспективной транспортной нагрузки. Мостовой переход длиной 106,5 м построят через реку Шильнебашка на км 1064 М-7.

На транспортной развязке и мостовом переходе установят электроосвещение. Потоки машин разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением, который исключит возможность выезда на встречную полосу.

Для жителей деревни Тогаево и дачников СНТ «Колосок-2» и «Яблочко» возведут два надземных пешеходных перехода. Они будут доступны и для маломобильных граждан. Устроят четыре автобусные остановки с пешеходными дорожками к ним и установят шумозащитные экраны. Для заезда и выезда с территорий СНТ «Колосок-2» и «Яблочко» к ним построят дорогу-дублер протяженностью 1,4 км.



К строительно-монтажным работам на участке приступят после заключения государственного контракта на реконструкцию. Все работы будут завершены до конца 2024 года.

Напомним, «Главгосэкспертизой» утвержден проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. К работам на объекте должны приступить сразу после заключения госконтракта. Пока они ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 км. Длина участка первого этапа — 23,8 км.



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Маргарита Головатенко