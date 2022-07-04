Главное о коронавирусе на 4 июля: снятие ограничений на пересечение границы России, причина лонг-ковида
В Татарстане на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 упала почти на 25%
За последние сутки в Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Всего на 4 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 725. Выздоровели за весь период 149 236 человек, в том числе 24 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 23 человека.
- С 27 июня по 3 июля число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло по сравнению с предыдущими семью днями. Так, на прошлой неделе с коронавирусом в больницы попали 283 татарстанца, а с 20 по 26 июня с COVID-19 госпитализировали 261 жителя республики.
- Всего на прошлой неделе в Татарстане зарегистрировали 318 случаев заражения коронавирусом. Это на 23,2% меньше, чем за предыдущие семь дней — с 20 по 26 июня в республике COVID-19 выявили у 414 человек.
- В Казани на сегодняшний день нет в наличии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». О ее отсутствии «Реальное время» писало в начале прошлого месяца, а в конце июня она была уже доступна. В Управлении здравоохранения по Казани рассказывали, что последний раз «Спутник Лайт» поступал в январе.
В России в два раза снизилось число компаний, работающих удаленно
За последние сутки в России выявили 2 866 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 276 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 442 625 человек, а выздоровевших — до 17 869 964. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 306 человек.
- Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены из-за коронавируса в 2020 году. С 14 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации перестали действовать ограничения на въезд в страну иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
- За минувшие сутки в России сделали 76 тысяч тестов на COVID-19. Всего на 4 июля проведено более 298,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.
- Кардиолог Игорь Жиров рассказал, что коронавирус может оказать негативное влияние на работу сердца, лишая организм адаптационных возможностей. Если заболевание не сразу повлияло на работу сердечно-сосудистой системы, то это не значит, что не будет отсроченного действия. В настоящий момент врачи не могут установить четкую причинно-следственную связь. Патология сердца может быть и не связана с COVID-19, но именно заболевание мешает человеку войти в обычную жизнь, отметил специалист.
- За последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний, сотрудники которых работают удаленно. Так, 11% компаний по-прежнему работают в дистанционном режиме. При этом в конце марта удаленный формат работы был в каждой четвертой организации, а в разгар пандемии коронавируса (в мае 2020 года) в шести из десяти. В настоящее время наибольшее число компаний с разрешенной удаленкой — в Москве (15%). На втором месте — Санкт-Петербург (13%).
В Дании признали ошибкой убийство миллионов норок из-за COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 549 183 742 человека, 6 339 114 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 843 561). На второй строчке — Индия (43 518 564), на третьей — Бразилия (32 490 422), на четвертой — Франция (31 410 383), на пятой — Германия (28 394 995).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 848). За ними следуют Бразилия (671 911), Индия (525 223), Россия (373 552, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 788).
- Согласно подсчетам ТАСС, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Отмечается, что заболеваемость пошла в рост впервые с января этого года. Вместе с этим уровень смертности продолжает падать — за первый месяц лета 2022 года в мире умерли около 40,8 тысячи человек, что примерно на треть меньше по сравнению с прошлым месяцем. Так, смертность упала до самого низкого с начала весны 2020 года уровня.
- Группа ученых из Гарварда провела исследование образцов крови пациентов, испытывающих симптомы долгого течения COVID-19. Выяснилось, что спайковый белок SARS-CoV-2, циркулирующий в крови переболевших коронавирусом, спустя долгое время после болезни может стать причиной лонг-ковида. Так, по мнению специалистов, эти участки COVID-19 в организме вызывают длительные симптомы либо говорят о скрытых вирусных резервуарах в тканях, вызывающих постковидный синдром. Отмечается, что по анализу на спайк-белок можно предсказать тяжесть и шансы на развития «долгого» коронавируса.
- Министр продовольствия Дании Могенс Йенсен признался, что не имел законодательного права требовать убоя около 15 млн здоровых норок из-за распространяемого ими коронавируса. Тогда гражданам были обещаны по 20 крон за каждого забитого зверька в течение 10 дней со времени объявления акции. По словам Йенсена, в стране не существует основания требовать от заводчиков умерщвления животных за пределами установленных зон. Датское правительство поторопилось и посчитало, что нет времени ждать принятия нового закона, подчеркнул он.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что необходимо рассматривать все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и этим вопросом должны заниматься ученые. Кроме того, он опроверг утверждения британской газеты The Mail on Sunday, сообщившей ранее со ссылкой на неназванного «старшего европейского политика» о том, что глава ВОЗ считает наиболее вероятной версию, согласно которой SARS-CoV-2 был создан во время опытов в лаборатории китайском городе Ухань, а затем случайно вышел за ее пределы в результате «аварии».
- Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что этой осенью и зимой в стране не будут приняты такие же жесткие карантинные меры, как в последние два года. По его словам, в Германии сейчас «совершенно другая ситуация». На данный момент в ФРГ привиты от коронавируса 76% населения. Однако он не исключил, что в целях борьбы с распространением COVID-19 потребуются обязательные ношение защитных масок и сдача тестов.
- По данным редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), правительство Германии с начала пандемии коронавируса по начало июня потратило на различные вакцины от COVID-19 в общей сложности €6,8 млрд. Так, по состоянию на конец июня с начала пандемии расходы на вакцины, создание прививочных центров, организацию станций по сдаче тестов, закупки защитных масок, лекарств и выплаты больницам за меры по борьбе с коронавирусом составили €46,4 млрд.
- Научный советник Минздрава Италии профессор Вальтер Риччарди рассказал, что в июле и октябре возможны новые всплески заболеваемости коронавирусом. По его словам, в сентябре возобновятся занятия в школах, и тогда дети будут заражать родителей и старшее поколение. Специалист также уточнил, что все варианты после «дельты» были более заразны, но менее серьезные. Сейчас необходимо продолжать вакцинацию людей в возрасте старше 80 лет, а также детей, добавил эксперт.
- Союз медиков Турции призвал правительство страны вернуться к ограничительным мерам в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. В частности, организация предлагает сделать обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, начать вакцинацию детей, а также увеличить охват тестирования на COVID-19. Напомним, масочный режим в Турции был отменен в конце мая в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом и снижением числа случаев заражения в сутки до 1 тысячи и менее.
- Германский промышленный союз (BDI) сообщил об опасениях из-за возможного осеннего ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Отмечается, что такая ситуация может оказать негативное влияние на и без того непростое положение германской экономики. Так, BDI призвал федеральные и региональные власти ФРГ представить единые стандарты защитных мер, направленных на борьбу с распространением инфекции.
- Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер сообщил, что страна снимет запрет на въезд для не привитых от коронавируса иностранцев с 6 июля. Он уточнил, что в силе по-прежнему остается требование обязательно использовать маски на всех международных рейсах, прибывающих в Австралию, а также во время всех внутренних перелетов между городами страны.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/255105-glavnoe-o-koronaviruse-na-4-iyulya - сабантуй дал о себе знать