Главное о коронавирусе на 4 июля: снятие ограничений на пересечение границы России, причина лонг-ковида

Фото: Максим Платонов

В Татарстане на прошлой неделе заболеваемость COVID-19 упала почти на 25%

За последние сутки в Татарстане выявлен 41 случай заражения коронавирусом. Всего на 4 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 725. Выздоровели за весь период 149 236 человек, в том числе 24 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 23 человека.

С 27 июня по 3 июля число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло по сравнению с предыдущими семью днями. Так, на прошлой неделе с коронавирусом в больницы попали 283 татарстанца, а с 20 по 26 июня с COVID-19 госпитализировали 261 жителя республики.

Фото: Максим Платонов

Всего на прошлой неделе в Татарстане зарегистрировали 318 случаев заражения коронавирусом. Это на 23,2% меньше, чем за предыдущие семь дней — с 20 по 26 июня в республике COVID-19 выявили у 414 человек.

В Казани на сегодняшний день нет в наличии однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». О ее отсутствии «Реальное время» писало в начале прошлого месяца, а в конце июня она была уже доступна. В Управлении здравоохранения по Казани рассказывали, что последний раз «Спутник Лайт» поступал в январе.



Фото: Максим Платонов

В России в два раза снизилось число компаний, работающих удаленно

За последние сутки в России выявили 2 866 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 276 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 442 625 человек, а выздоровевших — до 17 869 964. За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 381 306 человек.

Россия снимает с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены из-за коронавируса в 2020 году. С 14 июня в связи с улучшением эпидемической ситуации перестали действовать ограничения на въезд в страну иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

За минувшие сутки в России сделали 76 тысяч тестов на COVID-19. Всего на 4 июля проведено более 298,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Максим Платонов

Кардиолог Игорь Жиров рассказал, что коронавирус может оказать негативное влияние на работу сердца, лишая организм адаптационных возможностей. Если заболевание не сразу повлияло на работу сердечно-сосудистой системы, то это не значит, что не будет отсроченного действия. В настоящий момент врачи не могут установить четкую причинно-следственную связь. Патология сердца может быть и не связана с COVID-19, но именно заболевание мешает человеку войти в обычную жизнь, отметил специалист.

За последние три месяца в России в два раза снизилось число компаний, сотрудники которых работают удаленно. Так, 11% компаний по-прежнему работают в дистанционном режиме. При этом в конце марта удаленный формат работы был в каждой четвертой организации, а в разгар пандемии коронавируса (в мае 2020 года) в шести из десяти. В настоящее время наибольшее число компаний с разрешенной удаленкой — в Москве (15%). На втором месте — Санкт-Петербург (13%).

Фото: realnoevremya.ru

В Дании признали ошибкой убийство миллионов норок из-за COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 549 183 742 человека, 6 339 114 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 843 561). На второй строчке — Индия (43 518 564), на третьей — Бразилия (32 490 422), на четвертой — Франция (31 410 383), на пятой — Германия (28 394 995).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 848). За ними следуют Бразилия (671 911), Индия (525 223), Россия (373 552, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 788).

Согласно подсчетам ТАСС, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Отмечается, что заболеваемость пошла в рост впервые с января этого года. Вместе с этим уровень смертности продолжает падать — за первый месяц лета 2022 года в мире умерли около 40,8 тысячи человек, что примерно на треть меньше по сравнению с прошлым месяцем. Так, смертность упала до самого низкого с начала весны 2020 года уровня.

Группа ученых из Гарварда провела исследование образцов крови пациентов, испытывающих симптомы долгого течения COVID-19. Выяснилось, что спайковый белок SARS-CoV-2, циркулирующий в крови переболевших коронавирусом, спустя долгое время после болезни может стать причиной лонг-ковида. Так, по мнению специалистов, эти участки COVID-19 в организме вызывают длительные симптомы либо говорят о скрытых вирусных резервуарах в тканях, вызывающих постковидный синдром. Отмечается, что по анализу на спайк-белок можно предсказать тяжесть и шансы на развития «долгого» коронавируса.

Министр продовольствия Дании Могенс Йенсен признался, что не имел законодательного права требовать убоя около 15 млн здоровых норок из-за распространяемого ими коронавируса. Тогда гражданам были обещаны по 20 крон за каждого забитого зверька в течение 10 дней со времени объявления акции. По словам Йенсена, в стране не существует основания требовать от заводчиков умерщвления животных за пределами установленных зон. Датское правительство поторопилось и посчитало, что нет времени ждать принятия нового закона, подчеркнул он.

Фото: upload.wikimedia.org

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что необходимо рассматривать все версии происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и этим вопросом должны заниматься ученые. Кроме того, он опроверг утверждения британской газеты The Mail on Sunday, сообщившей ранее со ссылкой на неназванного «старшего европейского политика» о том, что глава ВОЗ считает наиболее вероятной версию, согласно которой SARS-CoV-2 был создан во время опытов в лаборатории китайском городе Ухань, а затем случайно вышел за ее пределы в результате «аварии».

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что этой осенью и зимой в стране не будут приняты такие же жесткие карантинные меры, как в последние два года. По его словам, в Германии сейчас «совершенно другая ситуация». На данный момент в ФРГ привиты от коронавируса 76% населения. Однако он не исключил, что в целях борьбы с распространением COVID-19 потребуются обязательные ношение защитных масок и сдача тестов.

По данным редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), правительство Германии с начала пандемии коронавируса по начало июня потратило на различные вакцины от COVID-19 в общей сложности €6,8 млрд. Так, по состоянию на конец июня с начала пандемии расходы на вакцины, создание прививочных центров, организацию станций по сдаче тестов, закупки защитных масок, лекарств и выплаты больницам за меры по борьбе с коронавирусом составили €46,4 млрд.

Фото: Максим Платонов

Научный советник Минздрава Италии профессор Вальтер Риччарди рассказал, что в июле и октябре возможны новые всплески заболеваемости коронавирусом. По его словам, в сентябре возобновятся занятия в школах, и тогда дети будут заражать родителей и старшее поколение. Специалист также уточнил, что все варианты после «дельты» были более заразны, но менее серьезные. Сейчас необходимо продолжать вакцинацию людей в возрасте старше 80 лет, а также детей, добавил эксперт.

Союз медиков Турции призвал правительство страны вернуться к ограничительным мерам в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. В частности, организация предлагает сделать обязательным ношение защитных масок в закрытых помещениях, начать вакцинацию детей, а также увеличить охват тестирования на COVID-19. Напомним, масочный режим в Турции был отменен в конце мая в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом и снижением числа случаев заражения в сутки до 1 тысячи и менее.

Фото: pxhere.com

Германский промышленный союз (BDI) сообщил об опасениях из-за возможного осеннего ухудшения эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Отмечается, что такая ситуация может оказать негативное влияние на и без того непростое положение германской экономики. Так, BDI призвал федеральные и региональные власти ФРГ представить единые стандарты защитных мер, направленных на борьбу с распространением инфекции.

Министр здравоохранения Австралии Марк Батлер сообщил, что страна снимет запрет на въезд для не привитых от коронавируса иностранцев с 6 июля. Он уточнил, что в силе по-прежнему остается требование обязательно использовать маски на всех международных рейсах, прибывающих в Австралию, а также во время всех внутренних перелетов между городами страны.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин