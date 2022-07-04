В Татарстане выросло число госпитализаций пациентов с COVID-19

Фото: Максим Платонов

На неделе с 27 июня по 3 июля число госпитализаций пациентов с COVID-19 в Татарстане выросло по сравнению с предыдущими семью днями, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

На прошлой неделе с коронавирусом в больницы попали 283 татарстанца. С 20 по 26 июня с COVID-19 госпитализировали 261 жителя республики.

По последним данным, в Татарстане с начала пандемии зафиксировано 152 684 случая заражения коронавирусом. Вылечились от него 149 212 жителей республики, умерли — 1995.

Фото: Максим Платонов

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Татьяна Демина