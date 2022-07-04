Деформации и повреждения на трассе М-7 в Татарстане устранят почти за 196 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на трассе М-7 планируют устранить деформации и повреждения дорожного покрытия. На эти цели готовы потратить почти 196 миллионов рублей из федерального бюджета.

Ликвидацию деформаций и повреждений дорожного покрытия на участке км 92+720 — км 127+190 оценили в 68,8 миллиона рублей. От подрядчика требуется выполнить выравнивающее фрезерование слоя асфальтобетонного покрытия дороги методом холодного фрезерования, восстановить изношенный верхний слой.

Проломы, просадки и другие дефекты дорожного покрытия необходимо устранить пористой мелкозернистой горячей асфальтобетонной смесью, а на укрепленных обочинах — ломом асфальтобетона.

Еще более 127 миллионов рублей направят на устранение деформаций и повреждений на участке км 15+760 — км 92+720. Там требуется выполнить те же работы, что и на км 92+720 — км 127+190.

Часть работ требуется выполнить в течение одного месяца со дня подписания государственного контракта. Некоторые задачи необходимо завершить до 1 июня 2023 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Подрядчиков ищет ФКУ «Волго-Вятскуправтодор». Подать заявку на участие в тендере можно до 18 июля.

В начале года «Реальное время» выяснило, что на ремонт изношенных участков трассы М-7 в Татарстане на участке км 1047+000 — км 1053+000 направят более 243 миллионов рублей. Средства на эти цели предусмотрели в федеральном бюджете.



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Татьяна Демина