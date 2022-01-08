На ремонт изношенных участков трассы М-7 в Татарстане направят более 243 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На ремонт изношенных участков трассы М-7 «Волга» в Татарстане направят более 243 миллионов рублей. Работы планируется провести на участке км 1047+000 — км 1053+000.

Средства на устройство слоев износа автодороги выделены из федерального бюджета. Подрядчика, который займется ремонтом, ищет ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», следует из документации на портале госзакупок.

Обновить изношенные участки М-7 необходимо с 11 мая 2022-го по 5 октября 2023-го. В этом году на ремонт направят почти 132 миллиона рублей, в 2023-м — оставшиеся 111 миллионов.

На изношенных участках требуется заполнить и уплотнить колеи асфальтобетонной смесью, досыпать обочины и т.д.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце ноября 2021-го стало известно, что на проект реконструкции участков дороги М-7 в Татарстане направят более 692 миллионов рублей. Ремонт пройдет на участках с 1 061 по 1 168 км, некоторые из них в том числе войдут в состав скоростного транспортного маршрута Казань — Екатеринбург.

Татьяна Демина