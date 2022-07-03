В России зарегистрировали 3 080 случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 3 080 случаев коронавируса. Общее число заболевших достигло 18 439 759.

510 пациентов госпитализировали за сутки. Это на 54% меньше по сравнению с 2 июля, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Выздоровели за сутки 2 595 россиян. С начала пандемии от инфекции вылечились 17 867 688 человек.

Умерли от коронавируса еще 47 жителей России. В общей сложности COVID-19 стал причиной смерти 381 263 россиян.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 3 июля читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Леухина