Главное о коронавирусе на 3 июля: начало новой волны пандемии, отмена самоизоляции для вахтовиков в ХМАО

Фото: Максим Платонов

В Татарстане самый низкий уровень коллективного иммунитета в ПФО

За последние сутки в Татарстане выявлено 42 случая заражения коронавирусом. Всего на 3 июля общее количество инфицированных в республике достигло 152 684. Выздоровели за весь период 149 212 человек, в том числе 58 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 27 татарстанцев.



В Татарстане на начало июля зарегистрирован самый низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Приволжском федеральном округе. Он оценивается в 12%.

Фото: Максим Платонов

В Казани в наличии четыре вакцины против COVID-19. Жители могут сделать прививку «Спутником Лайт» и двухкомпонентными препаратами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Последняя доступна лишь в Вахитовском районе Казани. Первого компонента осталось 10 штук в МСЧ КФУ, второго — пять.

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» в Казани на сегодняшний день доступна лишь в одном районе — Авиастроительном. Сделать прививку можно в горбольнице №11 по улице Максимова, 34/24. В наличии осталось 20 штук.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели более 6,7 миллиона исследований на наличие COVID-19, следует из данных Управления Роспотребнадзора по РТ. Все лаборатории республики, в которых проводится тестирование, в полном объеме обеспечены диагностическими тестами.

Covindex достиг максимума

За последние сутки в России выявили 3 080 новых случаев коронавируса, выздоровели 2 595 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 439 759 человек, а выздоровевших — до 17 867 688. За сутки болезнь унесла жизни 47 россиянин. За весь период в России от коронавируса умерли 381 263 человека.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в ПФО на начало июля зарегистрирован в Пензенской области — 31,8%. Вакцинацию первым компонентом прошли 1 103 033 жителя региона. Из них 1 048 836 получили второй компонент вакцины.

Фото: Максим Платонов

Власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югра отменили требование по 14-дневной изоляции для вахтовиков. Также у них больше не будут запрашивать справку об эпидемиологическом окружении. В регионе больше не действует правило и о переводе не менее 30% работников из групп риска на дистанционную работу.

Коронавирусный индекс, он же Covindex, с 20 по 26 июня вырос на три пункта, достигнув 112 пунктов. Это максимальное значение за все время расчета, с апреля 2020 года. Covindex отражает ситуацию с потреблением наиболее востребованных товаров у жителей России на фоне пандемии коронавируса. Речь идет об антисептиках, одноразовых перчатках, медицинских масках, кусковом мыле, туалетной бумаге, лимонах и гречке.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки сделали 116 тысяч тестов на COVID-19. В общей сложности на сегодняшний день проведено более 298,6 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

В Казахстане привито более 41 тысячи беременных женщин

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 548 828 234 человека, 6 338 519 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (87 838 623). На второй строчке — Индия (1 017 846), на третьей — Бразилия (32 471 847), на четвертой — Франция (31 410 383), на пятой — Германия (28 392 630).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 017 8467). За ними следуют Бразилия (671 858), Индия (525 199), Россия (373 505, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 747).

Новая волна распространения коронавируса в мире уже началась, заявил гендиректор компании Pfizer Альберт Бурла. Несмотря на это, люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков.

В Казахстане прививку против коронавируса сделали 9 525 645 жителей. Из них 9310 076 человек завершили курс вакцинации. Процедуру прошли 41 213 беременных и 144 851 кормящая женщина. Также прививку сделали 867 069 подростков.

Фото: Максим Платонов

Немецкая теннисистка Тамара Корпач сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус. Среди симптомов заболевания высокая температура, боль в горле и головная боль, «какой раньше не было». Из-за заражения COVID-19 спортсменка не сможет участвовать в турнире WTA-125 в Контрексевиле.

В Турции зарегистрирован 15 123 331 случай коронавируса, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли от COVID-19 с начала пандемии 99 032 жителя страны.

Татьяна Демина