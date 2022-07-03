Патрульные машины ГИБДД могут оснастить системами распознавания лиц

В России на патрульных машинах могут появиться интеллектуальные системы распознавания лиц участников дорожного движения и автоматической фотовидеофиксации автомобилей, в том числе с иностранными регистрационными номерами. Об этом сообщили в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Разрабатывали систему отечественные производители в течение двух лет, там полностью российские составляющие и комплектующие, передает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С ее помощью инспектор ДПС в ходе патрулирования будет выявлять нарушение правил дорожного движения транспортных средств как встречного, так и попутного направления, скоростного режима, автоматически распознавать государственные регистрационные знаки, выявлять разыскиваемые автомобили, информировать автоинспектора о грубых нарушениях.

В июне МВД подготовило законопроект, в нем предлагается ряд поправок, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В документе прописали требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточили правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении.



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Татьяна Леухина