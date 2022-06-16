Юрист рассказал об ужесточении в России требований к выдаче водительских прав

МВД подготовило законопроект, в нем предлагается ряд поправок, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В документе прописали требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточили правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. МВД предлагает выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказавшимся от медицинского освидетельствования, запретят в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД. Иностранцев обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в стране. Это предполагает прохождение медицинского освидетельствования и прочие процедуры, в том числе, экзамен по вождению, пишет «Прайм».

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

Как сообщали ранее в Госавтоинспекции, по итогам 2021 года в России из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении водительских прав. Из них почти в 284 тысячах случаев (80%) зафиксировано вождение в нетрезвом виде и непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.



На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде.



Татьяна Леухина