Юрист рассказал об ужесточении в России требований к выдаче водительских прав
МВД подготовило законопроект, в нем предлагается ряд поправок, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав. В документе прописали требования для выдачи прав отдельных категорий и ужесточили правила повторного их получения для тех, кто уже попадался на пьяном вождении, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. МВД предлагает выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.
Водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказавшимся от медицинского освидетельствования, запретят в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД. Иностранцев обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в стране. Это предполагает прохождение медицинского освидетельствования и прочие процедуры, в том числе, экзамен по вождению, пишет «Прайм».
Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 сентября 2023 года.
Как сообщали ранее в Госавтоинспекции, по итогам 2021 года в России из судов получено более 359 тысяч постановлений о лишении водительских прав. Из них почти в 284 тысячах случаев (80%) зафиксировано вождение в нетрезвом виде и непрохождение медосвидетельствования на состояние опьянения.
На прошлой неделе правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде.
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