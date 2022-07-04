Сегодня в Татарстане дождь и до +24 градусов

В понедельник, 4 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, предупреждают в Гидрометцентре республики.

Днем воздух в Татарстане прогреется до +19—24 градусов. В Казани и Набережных Челнах прогнозируется от +21 до +23°С.

Ожидается северо-восточный ветер. Днем его порывы могут достигать 15—18 м/с.



Фото: Максим Платонов (архив)

Как рассказывал профессор Института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев, по прогнозам Росгидромета, температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. Ведущую роль в создании совсем не жаркого второго летнего месяца будут играть арктические массы.



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Татьяна Демина