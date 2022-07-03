В компании Pfizer предупредили о начале новой волны пандемии

Новая волна распространения COVID-19 в мире уже началась. Пока люди могут спокойно придерживаться привычного образа жизни благодаря препаратам, имеющимся в распоряжении медиков. Об этом заявил генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла.

— Я думаю, что не все еще сделали четвертую дозу (вакцины, — прим. ред.), а еще у нас прямо сейчас есть омикрон-штамм, который намного труднее контролировать. Вакцина, как это показали израильские данные, уменьшает вероятность госпитализации или смерти, — отметил он в интервью The Jerusalem Post.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Бурла обратил внимание, что сейчас в мире есть большое давление по поводу возвращения людям привычного образа жизни. По его мнению, сейчас есть причины, позволяющие это сделать: есть очень большой процент вакцинированных людей и есть методы лечения, передает ТАСС.

В пятницу Роспотребнадзор отменил в стране масочный режим и другие антиковидные ограничения, в том числе запрет на работу общепита в ночное время. Решение об их снятии приняли в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19».



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Татьяна Леухина