В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 20% — в Татарстане он самый низкий
В десяти из 14 регионов Приволжского федерального округа, по состоянию на начало июля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 20%. Наименьший показатель зарегистрирован в Татарстане — 12%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в ПФО на сегодняшний день зарегистрирован в Пензенской области — 31,8%. Там вакцинацию первым компонентом прошли 1 103 033 жителя. Из них 1 048 836 получили второй компонент вакцины.
В Татарстане, где на 1 июля уровень коллективного иммунитета к коронавируса среди регионов ПФО, прививку сделали 2 531 906 граждан. Их них 2 466 573 человека завершили курс вакцинации.
На начало июля ситуация с уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 в регионах Приволжского федерального округа выглядит следующим образом:
- Пензенская область — 31,8%;
- Мордовия — 24,6%;
- Самарская область — 24,1%;
- Башкирия — 20,7%;
- Оренбургская область — 19,5%;
- Саратовская область — 18,4%;
- Пермский край — 18%;
- Чувашия —17,7%;
- Удмуртия — 17,4%;
- Кировская область — 15,9%;
- Ульяновская область — 15,4%;
- Нижегородская область — 15%;
- Марий Эл — 12,9%;
- Татарстан — 12%.
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