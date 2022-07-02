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В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 20% — в Татарстане он самый низкий

21:35, 02.07.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В большинстве регионов ПФО коллективный иммунитет к COVID-19 меньше 20% — в Татарстане он самый низкий
Фото: Максим Платонов

В десяти из 14 регионов Приволжского федерального округа, по состоянию на начало июля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 20%. Наименьший показатель зарегистрирован в Татарстане — 12%, выяснило «Реальное время», проанализировав данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Самый высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в ПФО на сегодняшний день зарегистрирован в Пензенской области — 31,8%. Там вакцинацию первым компонентом прошли 1 103 033 жителя. Из них 1 048 836 получили второй компонент вакцины.

В Татарстане, где на 1 июля уровень коллективного иммунитета к коронавируса среди регионов ПФО, прививку сделали 2 531 906 граждан. Их них 2 466 573 человека завершили курс вакцинации.

Фото: Максим Платонов

На начало июля ситуация с уровнем коллективного иммунитета к COVID-19 в регионах Приволжского федерального округа выглядит следующим образом:

  • Пензенская область — 31,8%;
  • Мордовия — 24,6%;
  • Самарская область — 24,1%;
  • Башкирия — 20,7%;
  • Оренбургская область — 19,5%;
  • Саратовская область — 18,4%;
  • Пермский край — 18%;
  • Чувашия —17,7%;
  • Удмуртия — 17,4%;
  • Кировская область — 15,9%;
  • Ульяновская область — 15,4%;
  • Нижегородская область — 15%;
  • Марий Эл — 12,9%;
  • Татарстан — 12%.

Важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан

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