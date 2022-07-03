В Чистопольском районе Татарстана утвердили программу закрепления медицинских кадров

Фото: Максим Платонов

Исполком Чистопольского района Татарстана утвердил муниципальную программу «Закрепление медицинских кадров и обеспечение их жильем». Она рассчитана 2022—2024 годы.

Бюджет трехлетней программы оценили всего в 754 тысячи рублей. В этом году на нее из муниципального бюджета выделят 178 тысяч рублей. В 2023-м и 2024 году финансирование составит 288 тысяч рублей.

Целью программы власти Чистопольского района определили создание условий для оказания медицинской помощи населению. Среди ее задач создание условий для привлечения и закрепления квалифицированных врачей-специалистов в соответствии с потребностями медучреждений.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего планируется привлечь в Чистопольский район 18 врачей — по шесть специалистов каждый год. Им власти через программу планируют предоставлять компенсацию затрат на аренду жилья.

О дефиците медицинских кадров в Татарстане говорят последние несколько лет. По данным на конец июня в амбулаторно-поликлинических подразделениях медучреждений республики не хватало более 860 специалистов.



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Татьяна Демина