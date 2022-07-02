Президент Татарстана встретился с главой Мордовии перед Всероссийским сельским Сабантуем

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой Мордовии Артемом Здуновым перед XII Всероссийским сельским Сабантуем. Он заявил, что две республики исторически связывают добрые партнерские отношения.

Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества. Республика готова оказывать Мордовии поддержку в любом деле, сообщает пресс-служба президента РТ.

Артем Здунов в свою очередь поблагодарил президента Татарстана за поддержку в организации Всероссийского сельского Сабантуя:

— Этот праздник команды Мордовии и Татарстана готовили вместе. Мордовия рада встречать многочисленных гостей из разных регионов страны. Сабантуй — это поистине многонациональное мероприятие, которое сплачивает людей. В прошлом году мы приняли республиканскую программу по развитию языков и культуры всех народов, проживающих в регионе, и с большим вниманием относимся к этому вопросу.

В июне сообщалось, что при поддержке Татарстана будет организовано 390 Сабантуев. В этом году национальный татарский праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ, пройдет почти в половине регионов России и 35 странах.



«Реальное время» рассказывало, что на организацию и проведение XII Всероссийского сельского Сабантуя потратят более 36 миллионов рублей. Гостей ожидают выставка сельскохозяйственной техники, соревнования «Трактор-шоу» и скачки на лошадях. Участников спортивных мероприятий наградят сувенирной продукцией — футболкой, бейсболкой и ручкой. Кроме того, на Сабантуе организуют площадку мордовских национальных игр «Тюштень налксемат».



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Маргарита Головатенко