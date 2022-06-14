При поддержке Татарстана будет организовано 390 Сабантуев

Фото: Ринат Назметдинов

В этом году национальный татарский праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ, пройдет почти в половине регионов России и 35 странах, об этом на брифинге сообщил глава исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Кроме того, республика проводит и организует 17—18 июня федеральный Сабантуй в Ульяновске, где примут участие 65 регионов страны.



— Когда мы говорим, что Сабантуй шагает по планете, это действительно реальность, потому что [он проходит] в 35 странах зарубежья, несмотря ни на какую обстановку, которая сейчас происходит, и в 58 регионах Российской Федерации — каждый Сабантуй, где есть компактное проживание татар, он проходит под эгидой Татарстана и Всемирного конгресса татар, — сообщил Шакиров.

Фото: realnoevremya.ru

Помимо этого, Всероссийский сельский Сабантуй пройдет в Мордовии в селе Аксеново, а в рамках Дней Татарстана праздник Плуга отметят на территории Якутии 24—25 июня. Во второй раз состоится и Международный шахтерский фестиваль. В этом году его будет принимать г. Новокузнецк Кемеровской области. В целом, как отметил Данис Шакиров, этим летом при поддержке Татарстана будет организовано без малого 390 праздников Сабантуй.

Напомним, в селах и районных центрах республики татарский народный праздник Сабантуй прошел 11—13 июня. В Набережных Челнах празднование назначено на 18 июня, а в Казани — на 19 июня.

Ангелина Панченко