Изнанка Казани: глухая деревня возле престижного ЖК в центре Казани

Фото: Артем Гафаров

Жилой комплекс Atlantis Deluxe, безусловно, видел каждый житель Казани, который вечером прогуливался по центру. Огромные буквы Z и V в поддержку участников спецоперации на фасадах высоток видны из многих мест столицы Татарстана. Обзор «Реального времени» на май прошлого года показал, что в ЖК Atlantis Deluxe продаются самые дорогие квартиры в Казани. Лидером в нашем рейтинге стал пентхаус, за который просили более 92 миллионов рублей.



Такие цены даже неудивительны, когда понимаешь, что эти громадины располагаются на самом берегу Казанки, а через огромные панорамные окна на верхних этажах открывается живописный вид на Кремль и на большую часть города. Но вот рядом с самим жилым комплексом каждый может заметить разительный контраст в условиях жизни обитателей Atlantis Deluxe и их соседей буквально в паре десятков метров.

Фото: Артем Гафаров

Немного отойдя от шести домов, каждый из которых имеет адрес «Комсомольская, 1», можно даже забыть, что ты находишься практически в центре города-миллионника и третьей столицы России. Улица Гривская встречает гостей невероятным обилием деревьев, манящей живописной зеленью. Удивляет и другое — вид улицы на подходе к одному из самых респектабельных жилых комплексов города. С обеих сторон идут частные дома, которые напоминают деревенскую улочку в сильном удалении от крупных населенных пунктов.

Фото: Артем Гафаров

Немного рушат картину отдаленности от бурной городских жизни только три высоких дома ЖК Atlantis Deluxe, которые то и дело показываются за раскидистыми ветками деревьев. Дорожный трафик здесь тоже не самый насыщенный, но все же дорогу нужно переходить с осторожностью: то и дело по улице на большой скорости проезжают одна-две машины.

Фото: Артем Гафаров

Вот из ворот одного из домов вышла женщина. С ней два ребенка — мальчик и девочка лет десяти. Мать подходит к дороге, оглядывается по сторонам, а затем аккуратно идет по краю асфальта, то и дело оборачиваясь назад. Дети рядом — катаются на самокате и велосипеде, далеко их не отпускают. Из разговора с женщиной стали понятны причины ее осторожности.

— Вот как эти дома построили, тут машин очень много стало. Это сейчас одна-две тут пролетают, а бывают случаи, когда крупным потоком едут. Вы сами по сторонам посмотрите: дорога идет, а тротуаров ни с одной стороны нет. Вот как тут можно с детьми гулять? Ладно тротуаров, тут бы хоть «лежачих полицейских» поставили, чтобы водители не гоняли, как сейчас, — посетовала женщина.

И действительно, тротуары заканчиваются возле Поперечно-Гривской, а снова появляются только рядом с жилым комплексом. Это расстояние пешком можно преодолеть только по краю дороги.

Фото: Артем Гафаров

Уже на улице Шоссейной дорога возле самого Atlantis Deluxe вдруг переходит в мост — под ним протекает протока Гривка. И повсюду густые деревья, за которыми не видно ни домов, ни Казанки, ни Кремля. Чуть подальше есть съезд на улицу Бугринскую. Дома там такие же — «деревенские». А вдоль забора идет женщина с прутиком в руках. Она выгуливает коз.

Фото: Артем Гафаров

— У нас ладно, окна хотя бы на другую сторону выходят, эти дома ночью не видно. А вот те, кто в пятиэтажках живет — наверное, их (домов ЖК Atlantis Deluxe, — прим. ред.) иллюминация им спать совершенно не дает. Ночью тут светится вовсю. Да и мы сами не знаем, на сколько тут останемся — нам уже давно объявили, что дома сносить будут, но только непонятно, когда время придет, — поделилась наша собеседница.

Жалуются здесь и на другое. Например, на то, что связь начала заметно хуже работать после того, как построили многоэтажные дома. Но все местные жители, с которыми мы общались, говорят, что съезжать не хотят — нравится им в живописном и достаточно тихом месте.

Фото: Артем Гафаров

Если пройти еще дальше в сторону Краснококшайской, Atlantis Deluxe с дороги не разглядеть, высотки совсем скрываются за деревьями. Да и деревня заканчивается — начинаются пятиэтажки, появляются сетевые магазины. В общем, вспоминаешь, что находишься в столице Татарстана.

Фото: Артем Гафаров

— Нам, тьфу-тьфу, не мешают — окна, вон, на соседний дом выходят, получается. А соседи — они как раз ЖК и видят — периодически говорят, да, шторами занавешиваться приходится, а то, бывает, ночью из-за света просыпаются, — рассказал нам один из жителей пятиэтажных домов на улице Шоссейной.

В первом выпуске об изнанке Казани «Реальное время» рассказывало про уголок дикой природы за стадионом «Ак Барс Арена».



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Артем Гафаров