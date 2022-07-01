Жители домов возле ЖК Atlantis Deluxe жалуются на плохую мобильную связь
Жительница одного из частных домов на улице Бугринская пожаловалась «Реальному времени» на плохо работающую мобильную связь после строительства ЖК Atlantis Deluxe.
— Не знаю уж, связано ли это, но вот уже два года после строительства этих домов у нас плохо работает сотовая связь, — поделились женщина.
Корреспондент нашего издания лично убедился в том, что проблема действительно есть. Рядом с этими домами телефон показывал мощность сигнала в 2-3 пункта 3G, хотя есть подходить к самому жилому комплексу или дальше в сторону Большой Крыловки, то появляется уверенный сигнал в 4 пункта LTE.
Обзор «Реального времени» на май прошлого года показал, что в ЖК Atlantis Deluxe продаются самые дорогие квартиры в Казани. Лидером в нашем рейтинге стал пентхаус, за который просили более 92 млн рублей. Из преимуществ: свободная планировка, панорамное остекление в пол. Из пентхауса открывается вид на Казанский кремль, акваторию Волги и Казанки. Площадь — 461 кв. м, высота потолков — 3,92 м.
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