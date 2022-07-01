Жители домов возле ЖК Atlantis Deluxe жалуются на плохую мобильную связь

Фото: Артем Гафаров

Жительница одного из частных домов на улице Бугринская пожаловалась «Реальному времени» на плохо работающую мобильную связь после строительства ЖК Atlantis Deluxe.

— Не знаю уж, связано ли это, но вот уже два года после строительства этих домов у нас плохо работает сотовая связь, — поделились женщина.

Корреспондент нашего издания лично убедился в том, что проблема действительно есть. Рядом с этими домами телефон показывал мощность сигнала в 2-3 пункта 3G, хотя есть подходить к самому жилому комплексу или дальше в сторону Большой Крыловки, то появляется уверенный сигнал в 4 пункта LTE.

Фото: Артем Гафаров

Обзор «Реального времени» на май прошлого года показал, что в ЖК Atlantis Deluxe продаются самые дорогие квартиры в Казани. Лидером в нашем рейтинге стал пентхаус, за который просили более 92 млн рублей. Из преимуществ: свободная планировка, панорамное остекление в пол. Из пентхауса открывается вид на Казанский кремль, акваторию Волги и Казанки. Площадь — 461 кв. м, высота потолков — 3,92 м.

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Артем Гафаров