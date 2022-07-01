Образовательные программы в инженерных школах на базе вузов Татарстана планируют начать с 1 сентября

Обеспечить старт образовательных программ в инженерных школах на базе университетов Татарстана важно с 1 сентября, сообщил президент РТ Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики.



Он подчеркнул, что за короткий срок важно подготовить востребованные образовательные программы совместно с предприятиями-партнерами, а еще сформировать качественный преподавательский и студенческий состав.

По словам Минниханова, открытие татарстанских вузов передовых инженерных школ требует проведения большой работы для достижения поставленных целей:

— Страна ждет от нас реальных практических результатов. Это более сложная задача, приводит его слова пресс-служба президента республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в Татарстане на базе трех университетов создадут инженерные школы. Так, при КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении. Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью. Университет Иннополис будет обучать программной инженерии.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко