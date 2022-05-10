Минниханов поручил усилить работу в сфере животноводства

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил Лениногорский район республики. На встрече с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений муниципалитета он отметил снижение поголовья:



— Надо усилить работу. Животноводство на нашей территории нужно обязательно развивать, это самые востребованные продукты, особенно молоко, — сказал он и отметил, что для этого необходима заинтересованность населения в разведении поголовья. Для этого важна обеспеченность кормами, а еще развитие потребительского кооператива.

Президент посетил тепличный комплекс ООО «КФХ Виктория», работающий с 2019 года. В прошлом году там вырастили 523 тонны огурцов, 206 тонн томатов 2,6 тонны лука. Для дальнейшего развития комплекса президент Минниханов поручил проработать варианты решения вопроса строительства воздушной линии электропередач для организации полного цикла и полноценной круглогодичной работы.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Также Минниханов ознакомился с работой завода по очистке семян многолетних трав, расположенного в Ивановском поселении Лениногорского района. В хозяйстве выращивают высшие репродукции многолетних трав, делают очистку, обработку и упаковку. За 2021 год там очистили около 2 тысяч тонн семян. Предприятие оказало услуги по очистке семян фермерам Бавлинского, Бугульминского, Лениногорского, Сармановского и Актанышского районов Татарстана, а еще Оренбургской и Самарской областей, Чувашии и Армении. Семена высших репродукций реализовали в Воронежскую, Московскую и Курскую области.

Как доложил глава района, практически 60% посева проведено. Все субсидии на топливо, удобрение получены, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Также сегодня во время рабочей поездки в Азнакаевский район республики Минниханов поручил создать там агропарк.

Маргарита Головатенко