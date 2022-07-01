В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию фенола и формальдегида
В Казани в очередной раз зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих вещества — фенола и формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень формальдегида зарегистрировал ПНЗ №4 на ул. Болотникова. Он составил 0,059 мг/кубометр при предельно допустимой концентрации в 0,05 мг/кубометр.
ПНЗ №8 у санатория «Казанский» зарегистрировал повышенный уровень фенола. Его концентрация достигла 0,015 мг/кубометр при допустимом значении в 0,01 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 30 июня по 7 часов 1 июля.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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