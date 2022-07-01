В Казани подвинули сроки отключения горячей воды в июле

В Казани изменили сроки начала отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Отключения связаны с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Теперь первые отключения начнутся 12—14 июля. Все работы планируется провести до 4 августа.

Фото: kzn.ru

Со списком домов, подпадающих под отключение воды, можно ознакомиться на сайте мэрии города.

Все работы: гидроиспытания, текущий и капитальный ремонт, реконструкция тепловодов — проводятся поэтапно. Отключение горячего водоснабжения может производиться не единожды, а интересующий адрес фигурировать в графике несколько раз.

Отключение горячей воды планировалось начать 5 июля. На этой неделе водоснабжение отключали в домах Вахитовского и Советского районов города.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина