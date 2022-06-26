В домах Советского района Казани на следующей неделе почти на сутки отключат воду

В некоторых домах Советского района Казани 28 июня не будет воды. Это связано с переврезкой водопровода на месте строительства второй линии метрополитена.

С 9:00 28 июня до 6:00 29 июня воду отключат по адресам:

ул. Глушко, 7, корп. 1; 9, корп. 1; 9 корп. 2; 9а;

ул. Закиева, 41, 41а, 41б;

ул. Кайбицкой 1, 2, 3, 4, 4а, 4а/1, 5, 6, 6а, 7, 8, 11, 12, 12, корп.1; 15;

ул. Сахарова, 6, 8, 10, 12, 12а, 12а/1, 12а/2, 14а, 16, 16а, 16б, 16б, корп.1, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В субботу воду отключили в некоторых жилых домах Кировского района Казани. Это было связано с переврезкой водопровода.



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Татьяна Леухина