Дома Вахитовского района Казани в четверг останутся без воды

В некоторых домах Вахитовского района Казани 30 июня почти на сутки отключат воду. Это связано с подключением сетей водопровода.

С 9:00 30 июня до 6:00 1 июля воды не будет по адресам: ул. Столбова, 1/1, 1, корп.1; 1/3, 2, 7, 11; ул. Парижской Коммуны, 6, сообщается на сайте мэрии города.



Фото: kzn.ru

С 9:00 28 июня водоснабжение отключат в некоторых домах Советского района. Это связано с переврезкой водопровода на месте строительства второй линии метрополитена. Воду дадут в 6:00 29 июня.



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Татьяна Леухина