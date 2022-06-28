Новости общества

06:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дома Вахитовского района Казани в четверг останутся без воды

05:29, 28.06.2022
Дома Вахитовского района Казани в четверг останутся без воды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В некоторых домах Вахитовского района Казани 30 июня почти на сутки отключат воду. Это связано с подключением сетей водопровода.

С 9:00 30 июня до 6:00 1 июля воды не будет по адресам: ул. Столбова, 1/1, 1, корп.1; 1/3, 2, 7, 11; ул. Парижской Коммуны, 6, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

С 9:00 28 июня водоснабжение отключат в некоторых домах Советского района. Это связано с переврезкой водопровода на месте строительства второй линии метрополитена. Воду дадут в 6:00 29 июня.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также