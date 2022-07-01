В России зарегистрировали 3 155 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки в России COVID-19 выявили у 3 155 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 18 433 394 случая заражения коронавирусом.

Госпитализировали за сутки 1 148 заболевших. Это на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Вылечились за сутки 3 388 россиян. Общее число выздоровевших от COVID-19 достигло 17 861 605.

Фото: стопкоронавирус.рф

От коронавируса умерли 53 жителя России. С начала пандемии COVID-19 стал причиной смерти 381 165 россиян.

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Татьяна Демина