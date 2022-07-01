В Татарстане поставили на кадастровый учет старинный собор XVI века

Управление Росреестра по Татарстану внесло в Единый государственный реестр недвижимости сведения о кадастровом учете «Спасо-Преображенского собора Спасо-Преображенного монастыря (руины), XVI». Общая площадь исторического объекта составляет более 1 тысячи квадратных метров, он расположен в Казанском кремле.

Сейчас из монастырских построек сохранились: архитектурно-археологические фрагменты Спасо-Преображенского собора, церковь Николы Ратного, Братский корпус и Пещерка Спасо-Преображенского монастыря.

Главный архитектор музея-заповедника Рустэм Забиров рассказал, что архитектурно-археологические остатки (подклет) Преображенского собора расположены в центре комплекса. До настоящего времени дошел цокольный этаж (подклет) собора со сводчатыми перекрытиями, передает пресс-служба управления Росреестра Татарстана.

Как выяснило в начале июня «Реальное время», главное инвестиционно-строительное управление Татарстана ищет подрядчика на реконструкцию четырех объектов Казанского кремля и благоустройство его территории за 174 млн рублей. Среди них — Благовещенский кафедральный собор, Губернаторский (президентский) дворец, Спасская башня, Юнкерское училище.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина