В Казани осудили фельдшера скорой помощи за смерть молодой пациентки и освободили

В Казани 36-летнюю фельдшера скорой помощи подстанции №2 ГАУЗ «ССМП» предстала перед судом за смерть 23-летней девушки, которую она отказалась госпитализировать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

По версии следствия, утром 27 декабря 2019 года фельдшер прибыла в квартиру дома на улице Краснококшайской, 174 по вызову 23-летней жительницы Казани. Девушка жаловалась на боль и дискомфорт в области груди. Однако фельдшер провела поверхностный осмотр пациентки и отказалась госпитализировать ее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спустя час девушка скончалась. Суд признал ее виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и приговорил к ограничению свободы сроком 1 год 6 месяцев. В связи с истечением сроков давности от наказания она была освобождена. Свою вину она не признала.

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Татьяна Леухина