Путин пообещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире

Президент России Владимир Путин намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире. Об этом он сообщил во время посещения штаб квартиры Службы внешней разведки.

По его мнению, об этом нужен отдельный разговор. Коллективный Запад загнал себя в ловушку, выдавая желаемое за действительное, заявил Путин в ходе выступления.

В четверг президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами отмечал, что подготовка НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года для Москвы не новость. Также он добавил, что спецоперация РФ на Украине ведется по плану.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина