Путин пообещал посвятить одно из своих следующих выступлений анализу ситуации в мире
Президент России Владимир Путин намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире. Об этом он сообщил во время посещения штаб квартиры Службы внешней разведки.
По его мнению, об этом нужен отдельный разговор. Коллективный Запад загнал себя в ловушку, выдавая желаемое за действительное, заявил Путин в ходе выступления.
В четверг президент России Владимир Путин в ходе беседы с журналистами отмечал, что подготовка НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года для Москвы не новость. Также он добавил, что спецоперация РФ на Украине ведется по плану.
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