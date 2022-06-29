Путин заявил, что Россия ответит в случае размещения баз НАТО в Швеции и Финляндии

Россия будет отвечать зеркально на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с кремлевским пулом журналистов перед отлетом из Ашхабада в Москву.

При этом он заметил, что у России нет со Швецией и Финляндией никаких вопросов, которые могли бы беспокоить Москву в случае их членства в альянсе.

По его словам, подготовка НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года для Москвы не новость.

Глава государства также отметил, что спецоперация на Украине идет по плану. Путин доверяет профессионалам относительно хода военной операции, передает ТАСС.

Сегодня лидеры стран НАТО приняли официальное решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами Североатлантического альянса. Кроме того, саммит НАТО в Мадриде принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Альянс усилит возможности для сдерживания РФ и больше не считает ее своим партнером.



Татьяна Леухина