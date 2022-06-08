Банк России повысил лимит переводов за рубеж для физлиц до $150 тысяч

Банк России с 8 июня повысил месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до $150 тысяч с $50 тысяч. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Также ЦБ увеличил месячный лимит переводов посредством компаний, которые занимаются подобными услугами без открытия счетов, для резидентов и нерезидентов из дружественных государств с $5 тысяч до $10 тысяч.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для всех нерезидентов сохраняется возможность перевода за рубеж средств, эквивалентных месячному заработку. Запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из государств, поддерживающих санкции, продолжает действовать и остается в силе до 30 сентября 2022 года включительно.

С 20 мая российские банки начали продавать физлицам без ограничений наличную иностранную валюту. Исключение коснулось только евро и долларов.

Татьяна Леухина