Татарстан оказался в числе лидеров среди регионов по уровню образовательного потенциала в технической сфере
Татарстан оказался среди лидеров в списке регионов по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX.
Республика заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу. В топ также вошли Красноярский край и Свердловская область, а еще Новосибирская, Московская, Томская, Тюменская и Самарская области. В Приволжском федеральном округе Татарстан стал абсолютным лидером, за ним расположились Самарская область и Башкортостан.
Исследование позволяет увидеть объективную картину положения дел в школах, вузах и регионах в условиях дефицита высококвалифицированных специалистов, считает исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.
Группа исследователей КФУ работает над проектом «Цифровая модель прогнозирования академической успеваемости учащихся при закрытии школ на основе больших данных и нейросетей». Они взялись проанализировать динамику потерь в знаниях школьников при переходе на дистант.
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