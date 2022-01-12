Татарстан оказался в числе лидеров среди регионов по уровню образовательного потенциала в технической сфере

Татарстан оказался среди лидеров в списке регионов по уровню реализации образовательного потенциала в естественно-математической и инженерно-технической сферах, сообщает ТАСС со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX.



Республика заняла третье место, уступив Москве и Санкт-Петербургу. В топ также вошли Красноярский край и Свердловская область, а еще Новосибирская, Московская, Томская, Тюменская и Самарская области. В Приволжском федеральном округе Татарстан стал абсолютным лидером, за ним расположились Самарская область и Башкортостан.

Исследование позволяет увидеть объективную картину положения дел в школах, вузах и регионах в условиях дефицита высококвалифицированных специалистов, считает исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Фото: realnoevremya.ru

Группа исследователей КФУ работает над проектом «Цифровая модель прогнозирования академической успеваемости учащихся при закрытии школ на основе больших данных и нейросетей». Они взялись проанализировать динамику потерь в знаниях школьников при переходе на дистант.

Маргарита Головатенко