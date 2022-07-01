Генконсул Узбекистана в Казани рассказал о конституционной реформе в стране

За прошедший период под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева проводятся и продолжат проводиться масштабные реформы с учетом положительных достижений мировой цивилизации, международно-правовых критериев и требований. Об этом «Реальному времени» рассказал генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев.

Мирзиёев на встрече с членами конституционной комиссии 20 июня текущего года отметил, что обновленная Конституция призвана служить прочной правовой основой и надежным гарантом реализации долгосрочных стратегий развития нашего государства, процветающей жизни страны и народа. Содержание Конституции должно быть наполнено идеей «Во имя чести и достоинства человека» и базироваться на главном принципе нынешних реформ «Человек — общество — государство».



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Реализация задач, отраженных в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022—2026 годы требует наличия конституционной основы и еще более прочной законодательной базы. Приоритетом становится гармонизация Конституции с современными реалиями общества, рассказал Насриев о поправках в основной закон Узбекистана.



Конституция Узбекистана была принята 8 декабря 1992 года на сессии Верховного Совета республики. За прошедшее время в основной закон страны поправки вносились 15 раз.

Предлагаемые сейчас изменения охватывают более шестидесяти статей конституции Узбекистана. В ней определены благоприятный деловой и инвестиционный климат в государстве, защита добросовестной конкуренции, обеспечение условий для развития предпринимательства, недопущение монополизации экономической деятельности.

В мае генеральный консул Республики Узбекистан в Казани Фариддин Насриев дал большое интервью «Реальному времени».



Татьяна Леухина