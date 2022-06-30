Дмитрий Полосин: волонтеры приходят на «Том Сойер Фест» не только помогать, но и заводить любовные связи
Волонтеры приходят на фестиваль-движение «Том Сойер Фест» не только помочь с ремонтом объектов, но и познакомиться с другими людьми, в том числе завести любовные связи. Об этом рассказал координатор фестиваля, основатель музея чак-чака Дмитрий Полосин.
— Наш фестиваль не про то, чтобы зачастую что-то поделать руками, как я сейчас говорил, пошкурить, покрасить. Это, получается, у нас такая коммуникация между людьми. Хотя я каждый раз говорю, что волонтер может прийти к нам помочь именно физически, иногда люди приходят просто познакомиться, завести там любовные связи, завести деловые связи, потому что волонтеры у нас все настолько разноплановые, разновозрастные, и всем интересно пообщаться, у кого что в жизни интересного, — рассказал он.
Дмитрий Полосин рассказал, что на фестивале порой строится культурная программа. Проводятся музыкальные вечера, лекции и тому подобное.
Он добавил, что в «Том Сойер Фесте» может поучаствовать каждый — возрастных ограничений нет. Фестиваль очень часто поддерживает старшее поколение, в том числе те, кому больше 80 лет. Приходят и школьники, и «люди, которые скучают по урокам труда».
В Казани в этом году участники фестиваля «Том Сойер Фест» отремонтируют беседку музея Е.А. Боратынского. В августе они отправятся в Свияжск, где займутся ремонтом деревянного дебаркадера. В нем впоследствии хотят открыть музей.
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комментарии
РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО?! на восстановление сараев? извните всем известно что принуждают студентов
Хватит паразитировать н а бесплатном труде! работа должна быть оплачена! нету денег?! ну тогда сносите эти сараи!
бесплатно ха!! дураков нет принудиловка всё это!! а аргумент ну совсем за гранью!!
Марксисты ввели в рабство, ленинский "военный коммунизм" и ленинские "субботники", продразверстка, колхозники на положении древнеегипетских рабов и др.