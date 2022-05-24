Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом

Госдума приняла в первом чтении законопроект о зеркальных ответных мерах на запрет российских СМИ за рубежом. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

В пояснительной записке говорится, что законопроект наделяет Генерального прокурора страны или его заместителей правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- или радиовещание в случае выявления фактов распространения противоправной, опасной и недостоверной информации.

Фото: duma.gov.ru (архив)

Работа СМИ может быть остановлена и в том случае, если издание распространяет информацию, дискредитирующую Вооруженные силы России или связанную с введением антироссийских политических и экономических санкций.

Помимо этого, законопроект предусматривает лишение аккредитации зарубежных журналистов в случае проявления недружественных действий, а также введения ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.

В апреле Евросоюз ввел санкции против 214 россиян. Под ограничительные меры попали генеральные директоры ТАСС и ВГТРК Сергей Михайлов и Олег Добродеев, главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов.

Диана Жиленкова