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Сегодня в Татарстане ожидается гроза, порывистый ветер и до +22 градусов

06:21, 30.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается гроза, порывистый ветер и до +22 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 30 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +17 до +22 градусов. В Казани ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +20 до +22 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер северо-западный умеренный, днем местами при грозе сильный до 15—20 м/с.

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Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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