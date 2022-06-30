Сегодня в Татарстане ожидается гроза, порывистый ветер и до +22 градусов
В четверг, 30 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +17 до +22 градусов. В Казани ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +20 до +22 градусов.
Ветер северо-западный умеренный, днем местами при грозе сильный до 15—20 м/с.
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