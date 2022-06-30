В Татарстане на чиновников возбудили дело за перекрытие дороги на предприятие грейдером

Фото: прокуратура Татарстана

В Елабужском районе Татарстана по требованию городской прокуратуры возбудили уголовное дело на чиновников, незаконно перекрывших грейдером автодорогу на предприятие «Жилище-Строй». Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



В прокуратуру обратился директор предприятия. Он просил проверить, законность действий чиновников.

В ходе проверки в июне 2022 года ведомство подтвердило, что должностные лица МУП «Управление благоустройство и озеленение» и исполкома Елабужского района незаконно перекрыли грейдером въезд на территорию производственной базы ООО «Жилище-Строй». Это создало препятствия для осуществления законной хозяйственно-экономической деятельности предприятия.

Фото: прокуратура Татарстана

Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 169 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Расследование продолжается, его ход контролирует прокуратура.

На этой неделе стало известно, что прокуратура обжаловала «мягкий» приговор экс-главе налоговой Елабуги — он все еще в розыске. Осужденный к 3 годам колонии общего режима начальник межрайонной инспекции ФНС №9 по Татарстану Алмаз Сафин вот уже почти месяц гуляет на воле. Местонахождение этого фигуранта суду до сих пор неизвестно.

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Маргарита Головатенко