Президент Татарстана утвердил лауреатов премии имени Алемасова

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении республиканской Госпремии имени В.Е. Алемасова в 2022 году. Ее удостоились три человека.



В список тех, кто получит награду в этом году, вошли:

доктор технических наук, профессор кафедры переработки древесных материалов КНИТУ-КХТИ Дмитрий Просвирников;

кандидат технических наук, главный специалист бюро теплообменной аппаратуры отделения газоперекачивающих агрегатов АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа» Ильмир Хабибуллин;

кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Руслан Халиуллин.

Фото: antat.ru

Напомним, Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году. Каждый год награда присуждается молодым ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерии и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.

10 июня, в преддверии Дня России, президент республики Рустам Минниханов вручил государственные награды 34 татарстанцам, посвятившим свою жизнь служению людям и Родине. Поздравляя их, Минниханов отметил, что от каждого из них зависят темпы социально-экономического развития России и укрепление ее могущества. Слова благодарности принимали ветераны, врачи, ученые и деятели культуры республики.

Так, федеральную награду, орден Пирогова, получил заведующий отделением БСМП Набережных Челнов Андрей Соболев. На его счету больше 300 спасенных от коронавируса жизней. Также почетную грамоту президента России вручили мэру Казани Ильсуру Метшину. Он посвятил награду всем жителям города.

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Максим Кокунин