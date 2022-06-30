Дочь убитого в казанском лифте требует с обвиняемого 2,6 млн рублей

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

Гражданский иск в Верховном суде Татарстана заявил сегодня адвокат дочери бизнесмена Рафаэля Дускаева, застреленного 2 сентября 2021 года в лифте казанского дома. Потерпевшая и ее защитник попросили взыскать с обвиняемого расходы на погребение и поминки на 560 тысяч рублей, а также 2 млн рублей — в качестве компенсации морального вреда, передает с заседания журналист «Реального времени».



На скамье подсудимых — Марат Низамов. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного. По версии обвинения, он выстрелил в Дускаева с целью скрыть другое преступление — неудавшуюся аферу с выкупом двух участков и цеха по выделке шкур за фальшивые доллары и евро. Также его обвиняют в покушении на мошенничество, хищение паспорта убитого и незаконное хранение оружие. Вину подсудимый сегодня признал частично.