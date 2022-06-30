Верховный суд Татарстана рассмотрит дело об убийстве в казанском лифте

Сегодня Верховный суд РТ приступает к рассмотрению дела о расстреле казанского бизнесмена Рафаэля Дускаева в лифте дома на улице Минской. В этом убийстве с целью скрыть иное преступление обвиняется бывший аппаратчик казанского завода Марат Низамов, которому также предъявлены попытка аферы на 6 млн рублей с купюрами «банка приколов», похищение паспорта жертвы и незаконный оборот оружия, передает журналист «Реального времени».



На сегодняшнем заседании будет решаться вопрос о продлении меры пресечения обвиняемому. Также планируется огласить обвинительное заключение.

На старт процесса пришла дочь убитого с адвокатом и его помощником.

По версии обвинения, Низамов намеревался заключить с Дускаевым сделку на 6 млн рублей — купить земельный участок и цех по выделке шкур, однако вместо настоящих денег запасся фальшивками. 2 сентября 2021 года оба встретились для оформления документов в Регпалате, однако продавец настоял — до регистрации сделки съездить к Низамову и пересчитать деньги. Подъехав к дому, покупатель достал из багажника ружье «Сайга». Выстрел раздался уже в лифте. Тело продавца нашли через пару часов на лестничной площадке между 14 и 15 этажом.

Низамов после задержания вину в убийстве признал, однако позже от этих показаний отказался. Максимальным наказанием по предъявленному обвинению может стать пожизненный срок.