КАМАЗ направит большую часть чистой прибыли на инвестпрограмму, остальное — на формирование резервного фонда

Акционеры ПАО «КАМАЗ» приняли решение по распределению чистой прибыли предприятия по результатам деятельности за 2021 год, составившей 4,05 млрд. Об этом сказано на сайте центра раскрытия корпоративной информации.



Большую часть чистой прибыли в 3,98 млрд рублей решили не распределять, а использовать на финансирование инвестиционной программы. Оставшуюся часть прибыли — 70,05 млн — направят на формирование резервного фонда КАМАЗа.

Фото: kamaz.ru

В первом полугодии 2021 года чистая прибыль ПАО «КАМАЗ» составила 3,969 млрд рублей. Выручка увеличилась на 40,2%, до 118,853 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко