Новости общества

02:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Под Казанью появится якутское этно-эко-поселение

01:26, 30.06.2022
Под Казанью появится якутское этно-эко-поселение
Фото: tatarstan.ru

Под Казанью построят якутскую усадьбу. Инициативу поддержал президент Татарстана, сообщил первый зампредседателя национально-культурного объединения якутов Республики Татарстан Марат Третьяк.

Строительство этно-эко-поселения «Якутская усадьба» позволит показать быт и культуру тюркского народа Саха. Также оно станет площадкой проведения якутского праздника Ысыах.

Фото: tatarstan.ru

Постройки будут в якутском национальном стиле, передает «Интерфакс».

На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов посетил праздник «Ысыах» в Республике Саха (Якутия), проходящий под эгидой 100-летия образования Якутской АССР. Основными мероприятиями праздника стали традиционные конкурсы сказителей осухай, якутской национальной одежды, фестиваль-конкурс кумыса, фольклорные конкурсы по жанрам, конкурсы кузнецов и народных мастериц.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоКультураИсторияИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также