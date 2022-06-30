Под Казанью появится якутское этно-эко-поселение
Под Казанью построят якутскую усадьбу. Инициативу поддержал президент Татарстана, сообщил первый зампредседателя национально-культурного объединения якутов Республики Татарстан Марат Третьяк.
Строительство этно-эко-поселения «Якутская усадьба» позволит показать быт и культуру тюркского народа Саха. Также оно станет площадкой проведения якутского праздника Ысыах.
Постройки будут в якутском национальном стиле, передает «Интерфакс».
На прошлой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов посетил праздник «Ысыах» в Республике Саха (Якутия), проходящий под эгидой 100-летия образования Якутской АССР. Основными мероприятиями праздника стали традиционные конкурсы сказителей осухай, якутской национальной одежды, фестиваль-конкурс кумыса, фольклорные конкурсы по жанрам, конкурсы кузнецов и народных мастериц.
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