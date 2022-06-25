Рустам Минниханов поздравил народ Якутии с праздником «Ысыах»

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил праздник «Ысыах» в Республике Саха (Якутия), проходящий под эгидой 100-летия образования Якутской АССР, сообщает пресс-служба президента РТ.



Со сцены он обратился к жителям Республики Саха и отметил важность сохранения традиций культуры народов:

— Наша страна многонациональна. И сильна она такими регионами, как Республика Саха (Якутия). Восхищает, с каким масштабом вы отмечаете народный праздник. От всех жителей Татарстана поздравляю вас со 100-летием и желаю процветания вашему региону.

Глава Якутии поблагодарил Рустама Минниханова за организацию Дней Татарстана в Якутске. Основными мероприятиями праздника стали традиционные конкурсы сказителей осухай, якутской национальной одежды, фестиваль-конкурс кумыса, фольклорные конкурсы по жанрам, конкурсы кузнецов и народных мастериц.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В Дни Татарстана в Якутии состоялось открытие Сабантуя. На мероприятии проводятся различные конкурсы. Среди основных — татарская борьба куреш. Проходят и национальные игры — бег с наполненными водой ведрами и коромыслом, бег с яйцом на ложке, бег в мешках и др.



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Маргарита Головатенко