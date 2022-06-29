В Минобороны России заявили, что ВСУ хотят дотла сжечь Авдеевку вместе с жителями
Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов времен Великой Отечественной войны, хотят сжечь город Авдеевку в ДНР вместе с мирными жителями. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Затем они хотят обвинить Вооруженные Силы России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.
Боевики нацбатальонов дислоцируются в детском саду Краматорска, на подступах к зданию развернута артиллерия, передает пресс-служба Минобороны России.
Вчера военное ведомство сообщало, что украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова.
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