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В Минобороны России заявили, что ВСУ хотят дотла сжечь Авдеевку вместе с жителями

22:20, 29.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Минобороны России заявили, что ВСУ хотят дотла сжечь Авдеевку вместе с жителями
Фото: кадр видео Минобороны России

Украинские националисты, используя тактику гитлеровских нацистов времен Великой Отечественной войны, хотят сжечь город Авдеевку в ДНР вместе с мирными жителями. Об этом заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Затем они хотят обвинить Вооруженные Силы России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры.

Фото: кадр видео Минобороны России

Боевики нацбатальонов дислоцируются в детском саду Краматорска, на подступах к зданию развернута артиллерия, передает пресс-служба Минобороны России.

Вчера военное ведомство сообщало, что украинские националисты оборудовали огневые позиции в медучреждениях городов ДНР, а также Чернигова.

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Татьяна Леухина
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