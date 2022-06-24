Опорной моделью судна Волжско-Камской судоходной компании станет татарстанский «Метеор»

Основной моделью для строительства речных судов в интересах АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» выбрано скоростное пассажирское судно «Метеор-2020» проекта 03830. Об этом «Реальному времени» сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

По его словам, это современное судно строится по новому проекту на верфях Зеленодольского завода им. Горького и на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволяет строить его серийно.

— Если открывать речное сообщение между регионами, тогда надо гонять «Метеоры» и «Валдай», а для туристов нужно открытое судно, можно что-то уже вроде «Чайки», — сказал Фарит Ханифов.

Фото: minstroy.tatarstan.ru (архив)

«Основой серийного производства может стать «Метеор-2020», мы его закрепили постановлением Госдумы», — добавил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Всего Объединенная Волжско-Камская судоходная компания планирует разместить заказ на строительство девяти пассажирских судов до 2024 года, и еще 27 единиц — к 2030 году.

Напомним, что стартовое производство «Метеор-2020» было запущено на Зеленодольском заводе им. Горького в начале 2021 года. Тогда Зеленодольский завод имени А.М. Горького, входящий в АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», подписал с речным перевозчиком АО «Северречфлот» из Ханты-Мансийска контракт на строительство двух скоростных пассажирских судов на подводных крыльях проекта 03830 «Метеор-2020» общей стоимостью 1,25 млрд рублей. Лизинговым оператором сделки выступил «Машпромлизинг».

Суда будут переданы в лизинг по ставке 2,5%. Добавим, что вместимость «Метеор-2020» составляет 120—122 места, скорость — до 65 км/ час. В прежние годы завод выпускал до 350 штук таких судов.

Напомним, с предложением создать акционерное общество «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое выступит заказчиком строительства речных судов, выступил Фарит Ханифов. Он заявил, что в совет директоров компании должны войти министры транспорта регионов, находящихся на Волге. Глава республиканского Миндортранса считает, что в этом случае компания сможет скоординировать усилия по обновлению речного флота.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Как рассказал Фарит Ханифов «Реальному времени», учредителями АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» выступят Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия. Компания будет зарегистрирована в Зеленодольске в течение июня. Она планирует запросить из федерального бюджета более 18 миллиардов рублей для ускорения строительства речных судов к 2030 году.

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Луиза Игнатьева