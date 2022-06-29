В Татарстане завершается прием заявлений на участие в жеребьевке на право охотиться на копытных животных
В Татарстане завершается прием заявлений на участие в жеребьевке между физическими лицами на получение права добычи диких копытных животных на охотничий сезон-2022/2023 в общедоступные охотничьи угодья, сообщили в госкомитете республики по биоресурсам.
Прием заявлений на участие в жеребьевке завершается 30 июня в 16 часов. Заявления, поданные после этого срока, не примут. Список лиц, подавших заявления, разместят на сайте ведомства примерно в конце июля.
Жеребьевка состоится 17 августа в 14 часов. Мероприятие проводится публично специальной комиссией. В нее включены представители общественности.
В прошлом году жеребьевку проводили 18 августа. Заявления распределены по видам и районам. Каждому из них присвоен регистрационный номер, получаемый при подаче заявления.
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