В Татарстане завершается прием заявлений на участие в жеребьевке на право охотиться на копытных животных

В Татарстане завершается прием заявлений на участие в жеребьевке между физическими лицами на получение права добычи диких копытных животных на охотничий сезон-2022/2023 в общедоступные охотничьи угодья, сообщили в госкомитете республики по биоресурсам.



Прием заявлений на участие в жеребьевке завершается 30 июня в 16 часов. Заявления, поданные после этого срока, не примут. Список лиц, подавших заявления, разместят на сайте ведомства примерно в конце июля.

Жеребьевка состоится 17 августа в 14 часов. Мероприятие проводится публично специальной комиссией. В нее включены представители общественности.

В прошлом году жеребьевку проводили 18 августа. Заявления распределены по видам и районам. Каждому из них присвоен регистрационный номер, получаемый при подаче заявления.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко